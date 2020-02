Lazio, Paulo Sousa: «Juventus favorita ma la Lazio è lì. Bel progetto di Lotito»

L’ex allenatore dei viola ha detto la sua sulla corsa al primo posto e sulla chance biancoceleste di arrivare fino in fondo

Il cammino della Lazio continua senza freni: i venti risultati utili consecutivi e i 59 punti in classifica sono la prova che i biancocelesti stanno facendo un grande percorso che impressiona tutti e mette in allerta Juventus e Inter. La squadra di Inzaghi infatti si è infilata nella corsa allo Scudetto e durante questo turno di Serie A potrebbe approfittare del match fra bianconeri e nerazzurri per conquistare la vetta del campionato. A parlare di questo c’è Paulo Sousa che ai microfoni del Corriere dello Sport ha detto:

«Vedo la Juventus ancora favorita per lo Scudetto, anche se Inter e Lazio sono lì. Il progetto di Lotito mi piace, in questi anni ha consolidato il gruppo tenendo sempre lo stesso allenatore. L’Inter ha più pressione perché la dirigenza gli ha costruito la squadra per vincere subito. Lotteranno entrambe fino alla fine».