Lazio, Patric un talismano: nessuna sconfitta quando lo spagnolo è titolare

Ogni squadra ha il suo portafortuna, quello della Lazio si chiama Patric

Quattro partite su undici disputate dal difensore spagnolo fin qui in campionato. Vero che uno di queste è la sconfitta contro la SPAL, ma finche’ Patric era in campo la Lazio segnava sul tabellone un risultato positivo. Dopo lo sciagurato incontro di Ferrara, per il classe ’93 quattro partite consecutive in panchina in cui la Lazio ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. L’ex Barcellona è tornato a giocare contro l’Atalanta. Schierato ad inizio secondo tempo, quando la Lazio era sotto 3-0, il match finì 3-3. Molto prezioso il suo contributo nella gara. Dopo lo strabiliante pareggio dell’Olimpico, Patric ha giocato da titolare contro Fiorentina (titolare per 90′) e Torino (uscito al 79′). In quelle gare i biancocelesti hanno rispettivamente vinto 1-2 e 4-0. Oggi, secondo quanto riportato da diversi quotidiani sportivi, Patric dovrebbe riprendersi un posto nella difesa di Inzaghi. Centrale a destra con Luiz Felipe nel mezzo e Acerbi centrali a sinistra.