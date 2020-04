Lazio, Patric verso il rinnovo del contratto: i dettagli

Lazio, cinque anni in biancoceleste per Patric e spazio per il rinnovo dello spagnolo in scadenza di contratto nel 2022

Cinque anni di Lazio in cui ha scalato tutte le gerarchie. Patric è approdato a Roma nel 2015 e dalla retrovie si è fatto spazio lavorando sodo fino a farsi notare e soprattutto a farsi scegliere da mister Inzaghi. Quasi in ogni sessione di calciomercato lo spagnolo sembrava sul punto di fare le valigie e invece è sempre rimasto.

Proprio per questo, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio starebbe pensando al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.