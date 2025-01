Lazio, da Lazzari a Patric: il punto sull’infermeria e i tempi di recupero. I dettagli

Le ultime novità sugli infortunati della Lazio: ecco le loro condizioni e i tempi di recupero

In casa Lazio non sono pochi i giocatori che recentemente sono stati infortunati. Lazzari ha rimediato una microfrattura alla rotula del ginocchio. Un mese di stop per il terzino. Come riporta il Corriere dello Sport, per Patric c’è apprensione. Ieri dal professor Cugat, è stato sottoposto all’ultima infiltrazione con fattori di crescita.

Lunedì, comunque, riprenderà gli allenamenti a Formello. Vecino, invece, avrà bisogno di altri 20 giorni circa per le terapia, poi sarà tempo di un ricondizionamento graduale.