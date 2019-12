Juventus, lavoro di scarico: fisioterapia per Alex Sandro

Primo allenamento della Juventus in vista della Lazio, in Supercoppa: lavoro a parte per Szczesny, fisioterapia per Alex Sandro

Mancano tre giorni alla Supercoppa. E se la Lazio è già partita per Riyad, la Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per una seduta di scarico. I giocatori che ieri non sono scesi in campo, invece, hanno svolto un lavoro incentrato sul possesso palla e concluso con la partitella. Szczesny si è rivisto sul rettangolo verde, ma per svolgere una sessione a parte: non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza per domenica.

Alex Sandro, invece, si è sottoposto alla fisioterapia: deve ancora svolgere gli esami strumentali, potrebbe non esserci per la Lazio. Nuova seduta domattina, sempre al JTC, prima della partenza per Riyad nel primo pomeriggio.