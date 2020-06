Lazio, Patric è il portafortuna di Inzaghi: lo spagnolo ha conquistato tutti

Il difensore Patric ha finalmente conquistato la Lazio, Inzaghi ed i suoi tifosi, che ora auspicano una sua permanenza

Da ripudiato a talismano, questa è l’incredibile evoluzione di Patric Gabarròn, difensore spagnolo ex canterano del Barcellona, arrivato nella Lazio tra lo scetticismo generale.

Dopo le prime prestazioni, spesso ben al di sotto della sufficienza, e oggetto delle dure contestazioni da parte della tifoseria biancoceleste, il difensore è entrato nei cuori dei tifosi in questa stagione, grazie ad una serie di prestazioni più che positive, a partire dal secondo tempo di Lazio-Atalanta. In 15 gare disputate dallo spagnolo, i biancocelesti hanno visto la sconfitta per due sole volte. Ad aggiungersi a questo, c’è anche da sottolineare la grande duttilità del difensore, in grado di ricoprire tutti o quasi i ruoli difensivi e non solo.