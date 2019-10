Lazio, Patric: «Oggi cuore e grinta! Buona intesa con Inzaghi» – VIDEO

Nel post-partita di Lazio-Atalanta, Patric è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per analizzare il match

Dopo le dichiarazioni di Simone Inzaghi, anche Patric, al termine di Lazio-Atalanta, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per analizzare il match: «Nel secondo tempo la Lazio ha giocato diversamente. Nel primo tempo abbiamo corso, ma male. L’Atalanta sa giocare bene a pallone e se non corri bene vai in difficoltà. Nella ripresa tutti avevano voglia di recuperare, abbiamo messo grinta e cuore trovando spazi con intelligenza e creando di conseguenza otto occasioni da rete».

RAPPORTO CON INZAGHI – «Ho sempre avuto un buon rapporto con il mister: lui sa che calciatore sono e lui mi ha sempre dimostrato che per lui sono un giocatore importante. Quando mi mette in campo sono felice, ho un buon rapporto con lui. Sento l’affetto di tutti e per questo sono felice anche quando non gioco molto. Sono qui da cinque anni, ho vinto anche due titoli con la Lazio e sono sempre sul pezzo».

GENTE – «Credo sia per questo che la gente mi vuole bene, sono felice di essere qui. Nell’intervallo mi sono riscaldato e non so cosa abbia detto alla squadra, ma credo l’abbia spronata chiedendo di non mollare. Dovremo imparare da quanto abbiamo svolto nella prima frazione di gioco».