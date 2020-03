Lazio, Patric si chiude in casa e suda per confermarsi VIDEO

Patric nelle ultime due partite giocate dalla Lazio è stato titolare. Ora si allena da casa per cercare di confermarsi

Tanto sudore e concentrazione per il Gabarron in questi giorni. Nonostante il campionato sia momentaneamente chiuso e tutti siamo chiamati a restare in casa per diminuire i contagi da Coronavirus, Patric non perde tempo e si allena dentro le mura domestiche.

Nelle ultime due partite disputate dalla Lazio, il numero 4 è stato schierato come titolare da Inzaghi, non disattendendo le aspettative. Lunedì dovrebbero riprendere gli allenamenti di gruppo e, tramite un video su Instagram, il difensore fa vedere quanto si impegna per arrivare pronto all’appuntamento.