Lazio, Pasquinelli: «Da anni lottiamo contro bullismo e cyberbullismo»

Stefano Pasquinelli, responsabile Scuola Calcio della Lazio, ha parlato durante il NO BULLI DAY. Le sue dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale biancoceleste.

«Sono quattro anni che portiamo avanti questo evento con il Consiglio Regionale del Lazio. Grazie al presidente Lotito, al Direttore Bianchessi ed al Vice Presidente Cangemi stiamo portando avanti questa campagna per contrastare il fenomeno sempre più diffuso del bullismo e, dopo il lockdown, del cyberbullismo. Crediamo che il calcio, uno degli sport più praticati in Italia, sia il veicolo per arrivare in maniera capillare a tutti i ragazzi che abbiamo all’interno del nostro Settore Giovanile e nelle società affiliate. Cyberbullismo? Abbiamo un regolamento per ciò che riguarda l’uso dei social networks da parte dei giovani».