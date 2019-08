Lazio, partnership con Acqua Filette: il comunicato

Lazio, nuovo sponsor per i biancocelesti: trovato l’accordo con Acqua Filette, l’annuncio.

La S.S. Lazio sposa il progetto di Filette Prime Water di abbandonare l’uso della plastica monouso e diventa la prima società di calcio in Italia nell’impegno per la difesa della salute e nella lotta contro l’inquinamento.

L’iniziativa viene presentata domenica 1º settembre, alle ore 10:00, nel corso di un coffee break all’Hotel Eden, via Ludovisi 49, Roma, dal Presidente della S.S. Lazio Dr. Claudio Lotito e dal Dott. Pietro Ricci, Titolare della Filette Prime Water, una delle acque oligominerali più pure al mondo in quanto prive di arsenico.

L’adesione al progetto, che elimina l’uso della plastica sul campo da gioco della S.S. Lazio ed introduce nel settore dello sport la prima acqua minerale in bottiglie realizzate interamente in alluminio, rende Filette Prime Water l’acqua ufficiale della S.S. Lazio e rappresenta una ulteriore conferma della volontà del presidente della società biancoceleste Dr. Claudio Lotito di porsi sempre all’avanguardia dell’innovazione e della concretezza non solo sul terreno strettamente calcistico ma anche su quello sociale.