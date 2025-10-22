 Lazio, confermata la partnership con British School Group: arriva il comunicato ufficiale del club biancoceleste
Curva Nord tifosi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio British School Group, prosegue la collaborazione: l’annuncio del club attraverso un comunicato ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Lazio ha reso noto il rinnovo della partnership con British School Group.

COMUNICATO La S.S. Lazio rinnova la propria partnership con British School Group, storico punto di riferimento per l’insegnamento della lingua inglese in Italia, offrendo ai tifosi biancocelesti un’opportunità esclusiva per migliorare il proprio inglese.

Da oltre 70 anni, British School Group insegna l’inglese agli italiani con corsi in presenza nelle principali città del Paese e con la Virtual School, la scuola online che permette di studiare comodamente da casa con insegnanti madrelingua altamente qualificati.

I corsi di inglese, pensati per tutte le età e tutti i livelli, si distinguono per il metodo garantito British, che assicura un apprendimento efficace e l’accesso alle principali certificazioni internazionali.

‘Siamo orgogliosi di essere partner della S.S. Lazio – ha dichiarato il Cav. Antonio Sestili, Presidente di British School Group – Metteremo a disposizione dei tifosi, i nostri insegnanti madrelingua altamente qualificati per imparare seriamente l’inglese e per un futuro di successi in tutti i campi (e non solo di calcio)’.

Promo Tifosi della Lazio di British School Group

Per celebrare questa collaborazione, British School Group riserva a tutti i tifosi biancocelesti una promozione esclusiva con uno sconto del 20% sui nuovi corsi di inglese, in presenza o online.

Per usufruire della promo, è sufficiente scaricare il coupon sconto compilando il form dedicato.

Successivamente, le segreterie British School Group contatteranno i partecipanti per fornire tutte le informazioni e un preventivo personalizzato“.

