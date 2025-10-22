Lazio, pronto un rinnovo importante per la società biancoceleste. La situazione - Lazio News 24

Lazio e British School Group: rinnovata la partnership per promuovere l’inglese tra i tifosi

La Lazio continua a rafforzare i legami con il proprio pubblico anche fuori dal campo, annunciando ufficialmente il rinnovo della collaborazione con British School Group, uno dei più autorevoli istituti per l’insegnamento della lingua inglese in Italia. Si tratta di una partnership che unisce sport e formazione, con l’obiettivo di offrire ai tifosi biancocelesti nuove opportunità per migliorare le proprie competenze linguistiche.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto il proseguimento dell’accordo con British School Group, che prevede una promozione esclusiva dedicata proprio ai sostenitori del club. Tutti i tifosi della Lazio potranno infatti accedere a un sconto del 20% sui nuovi corsi di inglese, disponibili sia in presenza che online.

Fondata oltre 70 anni fa, British School Group è una realtà consolidata nel panorama dell’insegnamento linguistico italiano. Offre corsi adatti a ogni fascia d’età e livello di preparazione, con insegnanti madrelingua altamente qualificati e un metodo didattico certificato che garantisce un apprendimento efficace. La Lazio, con questa iniziativa, conferma il proprio impegno nel promuovere non solo lo sport ma anche la crescita culturale della propria comunità.

«Siamo orgogliosi di essere partner della S.S. Lazio – ha dichiarato il Cav. Antonio Sestili, presidente di British School Group – Metteremo a disposizione dei tifosi i nostri insegnanti madrelingua altamente qualificati per imparare seriamente l’inglese e costruire un futuro di successi, non solo sul campo da calcio.»

La promozione è semplice da attivare: i tifosi della Lazio interessati potranno scaricare un coupon sconto del 20% compilando un form dedicato sul sito ufficiale della scuola. Una volta registrati, verranno contattati direttamente dalle segreterie di British School Group per ricevere tutte le informazioni utili e un preventivo personalizzato in base alle proprie esigenze.

Con questa iniziativa, la Lazio dimostra ancora una volta di voler essere vicina ai propri tifosi non solo per i 90 minuti della partita, ma anche nella vita quotidiana, sostenendo la formazione e l’educazione, elementi fondamentali per affrontare con successo le sfide del presente e del futuro.

LE ULTIMISSIME IN CASA LAZIO