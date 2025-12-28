News
Lazio, si avvicina la sfida contro il Napoli: ecco tutti i numeri in casa contro i campani
Lazio Napoli, conto alla rovescia: ecco le statistiche della squadra di casa nei precedenti all’Olimpico
Lazio, cresce l’attesa per la sfida contro il Napoli all’Olimpico. Un appuntamento che può pesare sul cammino stagionale dei biancocelesti. La squadra di Sarri si prepara a un confronto ricco di storia e statistiche. Ecco tutti i numeri, i precedenti e le curiosità delle gare casalinghe contro i campani. I dettagli:
NOTA CLUB – “La squadra di Sarri si prepara ad affrontare il Napoli.
Una partita che vede i numeri a favore della Lazio: su 69 gare di Serie A in casa infatti, i biancocelesti hanno vinto 28 volte, l`ultima per 2-0 nel dicembre 2020.
Completa il dato 21 pareggi (manca dal 2-2 del febbraio 2025) e 20 sconfitte (la più recente risale all`1-2 del settembre 2022) Sono inoltre 93 i gol capitolini, contro i 77 partenopei.
Precedenti totali: 168 (53 vittorie Lazio, 52 pareggi, 63 vittorie Napoli)
Ultima vittoria Lazio: 0-1 (08.12.2024)
Ultima vittoria Napoli: 1-2 (03.09.2022)
Ultimo pareggio: 2-2 (15.02.2025)
Gol totali Lazio: 198
Gol totali Napoli: 221
Capocannoniere della sfida: Gonzalo Higuain 12 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 5-1 Lazio (1994) – 0-4 Napoli (1953)”.
