Lazio, contro la Real Sociedad occhio alla diffida: due giocatori rischiano in caso di squalifica di saltare il Braga

Lazio, a pochi giorni dalla gara interna con la formazione iberica due giocatori rischiano in caso di squalifica di saltare la gara con i portoghesi

Archiviato il turno di campionato con il Verona, per la Lazio è già arrivato il momento di pensare alla gara interna con la Real Sociedad fondamentale anch’essa per centrare la qualificazione in Europa League. Contro gli spagnoli però, i biancocelesti devono fare i conti con le diffide visto che poi l’ultima gara sarà contro il Braga e Baroni ha due calciatori a rischio squalifica. Si tratta di Rovella e Zaccagni, i quali qualora venissero ammoniti salterebbero la gara in Portogallo.