Lazio, PARTENZA da migliorare: gol subito SEMPRE nei primi minuti e Baroni...

La Lazio conta almeno un gol subito nei primi minuti di partita nelle prime tre uscite stagionali in Serie A: un dato da migliorare

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio conta almeno un gol subito entro i primi 10 minuti di partita. Il Venezia ha segnato dopo 180 secondi, l’Udinese ha sbloccato la gara al 5′ e il Milan all’8′. In tutte e tre le gare il lavoro di Zaccagni e compagni è partito in salita.

Un dettaglio che Baroni ha voluto attenzionare nel corso di queste due settimane, sfruttando la sosta nazionali per esaminare meglio il problema. Più volte in conferenza stampa l’allenatore ha sottolineato come l’approccio debba cambiare.