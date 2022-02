Lazio, parte la missione europea: l’obiettivo è centrarla per la sesta volta consecutiva

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla Lazio resta solo il campionato: l’obiettivo è quello di raggiungere l’Europa per la sesta volta consecutiva

Testa solo al campionato con un obiettivo preciso: tornare in Europa. Questa la missione della Lazio in queste ultime dodici partite. Un patto tra la squadra e Sarri, come riporta Repubblica, e un’idea concreta in testa.

Centrare l’Europa vorrebbe dire tornare in una manifestazione continentale per la sesta volta consecutiva. Il sogno si chiama Champions League ma anche il palcoscenico dell’Europa League non va assolutamente disprezzato. Contro il Napoli la prima delle ultime dodici tappe.