Lazio, Parolo: «Siamo una squadra importante, stiamo alzando il livello»

La Lazio vince anche contro il Paderborn. Tra i protagonisti, anche Parolo che – al termine della gara – ha rilasciato le seguenti dichiarazioni

La Lazio vince anche contro il Paderborn: anche i tedeschi si piegano al volere dei biancocelesti. Tra i protagonisti anche Parolo che – a Lazio Style Radio – commenta così la prestazione della squadra: «Oggi centrale arretrato, era il primo ruolo da piccolo. Ci si adatta. Sono due vittorie importanti, risposte importanti da parte di tutti, stiamo mettendo tutti in consizione. Sono contento di come procede il ritiro, l’ho già detto, adesso questa settimana sarà importante per la prossima stagione. I primi dieci minuti ci son serviti per metterci in moto, siamo arrivati tardi stanotte ma poi abbiamo fatto belle azioni, bei gol. Stiamo facendo un processo di crescita, siamo un gruppo coeso. Anche la vittoria in Coppa ci ha dato la consapevolezza di essere una squadra importante, stiamo alzando i ritmi, la qualità del palleggio, intensificando poi dovremo portare in campo. Sono allenamenti molto intensi, questo è uno dei ritiri più belli che abbiamo mai fatto. Adesso dobbiamo crescere e migliorare dei difetti che ancora abbiamo, perfezionare le palle inattive, queste tre settimane serviranno per preparare tutti i dettagli e le singole situazioni di gioco».

«Ci stiamo divertendo? Sì, quello che facciamo in campo è figlio di ciò che facciamo in allenamento, dove ci divertiamo. Alzare la qualità della rosa è servito per alzare la competizione, per un posto da titolare. Col mister stiamo insieme da quattro anni e abbiamo l’entusiasmo ogni giorno, ci stiamo divertendo».