Lazio, quattro anni di Milinkovic: da giovane promessa a re della Serie A

Quattro anni fa Sergej Milinkovic sbarcava nella Capitale: da semi-sconosciuto è arrivato ad essere il miglior centrocampista della Serie A

Era il 3 agosto del 2015 e Sergej Milinkovic-Savic sbarcava nella Capitale e diventava ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo un lungo tira e molla con la Fiorentina, ‘condito’ dalle lacrime dello stesso ‘Sergente’, il ds Tare riuscì ad assicurarsi le prestazioni di colui che è diventato, nel giro di qualche anno, il miglior centrocampista della Serie A. Giovane promessa arrivata nel grande calcio, ‘Sergio’ ha avuto bisogno di una stagione per ambientarsi. Dopodiché, la grande scalata. La qualità ed il tasso tecnico delle sue giocate sono aumentate esponenzialmente fino a farlo diventare l’oggetto del desiderio dei maggiori club europei. La sua permanenza alla Lazio è fortemente in dubbio e, come confermato dallo stesso Lotito, se arrivasse la giusta offerta, Milinkovic partirebbe e la Lazio manterrebbe la promessa fatta al giocatore al termine della scorsa sessione di calciomercato. Milinkovic, da semi-sconosciuto a re della Serie A in quattro anni.