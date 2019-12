Lazio, Parolo e Cataldi alla ricerca della “talpa” che ha fatto inciampare Lazzari – FOTO

Lazio, l’esilarante siparietto di Parolo e Cataldi che cercano la “talpa” che ha fatto cadere Lazzari nel contropiede durante la Supercoppa

Il punto di forza della Lazio non è solo il gioco di Simone Inzaghi ma soprattutto l’unione fra i ragazzi. Le risate e la voglia di stare insieme si sostituiscono alla fatica dei minuti giocati in campo: tanti gli scherzi fra di loro, soprattutto ai nuovi arrivati come Manuel Lazzari. Il Messaggero svela il retroscena di una foto apparsa sui social che ritrae Marco Parolo e Danilo Cataldi che sono a carponi sul campo del King Saud University Stadium di Riyad. Ecco cosa è successo: «Ci stavamo chiedendo dove fosse finita la talpa. Quella che ha scavato la fossa in cui sei caduto in area della Juventus nel secondo tempo» rivolgendosi al numero 29. Forse la chiave di lettura più adatta per questo gruppo è proprio il divertimento, dentro e fuori dal campo.