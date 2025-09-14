Lazio, Marusic: «Vogliamo ringraziare i tifosi per essere venuti qui, ci dispiace per questa partita e chiediamo scusa. Il derby...»

Lazio, Marusic svela: «Vogliamo ringraziare i tifosi per essere venuti qui, ci dispiace per questa partita e chiediamo scusa. Il derby…». Le parole

Adam Marušić, terzino montenegrino classe 1992 della SS Lazio, ha parlato a DAZN e in conferenza stampa al termine della partita persa 1-0 contro il Sassuolo Calcio allo stadio Olimpico. Un ko che complica la corsa dei biancocelesti verso le posizioni alte di classifica e che lascia l’amaro in bocca a squadra e tifosi. Le sue parole:

PAROLE – «Vogliamo ringraziare i tifosi per essere venuti qui, ci dispiace per questa partita e chiediamo scusa. Al Derby o dovrà mancare niente, vogliamo vincerlo, per la società e per i tifosi. Nervosismo? Abbiamo fatto bene i primi 15-20′, poi ho visto anch’io che la squadra non è andata come al solito. La squadra ha cambiato atteggiamento, dopo il rosso dato e poi annullato eravamo un po’ nervosi, ma questo non deve succedere, bisogna lottare su ogni pallone. Sarri? Abbiamo parlato tanto di questa cosa che non possiamo cambiare niente, non bisogna cercare alibi e dobbiamo giocare ogni gara come se fosse l’ultima. Noi siamo stati già a lungo con lui, sappiamo cosa vuole e da questo punto di vista non è cambiato nulla»

Ecco le sue parole in conferenza nel post gara:

ANALISI – «Abbiamo fatto bene all’inizio, dopo il mancato rosso a Vranckx ho visto che i ragazzi erano un po’ spenti ed è cambiato l’atteggiamento. Il clima è buono, il gruppo è sano, dobbiamo parlare tanto perché abbiamo una partita molto importante davanti a noi”»

FUTURO – «È una sconfitta pesante per noi. Dobbiamo avere più fame, dobbiamo lottare su ogni pallone e giocare con più lucidità. Dopo il gol preso ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti purtroppo, poi la gara è finita ed è rimasta questa sconfitta pesante per tutti noi».