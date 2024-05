Giordano: «Per la Lazio sarà fondamentale ripartire da QUESTO» Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Intervistato dai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha commentato le parole del direttore Sportivo della Lazio, Angelo Fabiani:

«Il Feyenoord è una squadra gloriosa nel panorama Europeo. Negli ultimi anni ha sfornato tanti giovani interessanti, è un buon inizio, ma è un discorso che deve andare di passo col risultato sportivo. Il modello è applicabile, certo, l’importante è che all’interno della società siano chiari con i tifosi. Perché non è detto che puntando sui giovani tu faccia risultati peggiori degli ultimi 20 anni, ma è vero anche il contrario.Bello comunque che la società dichiari i suoi programmi. Lo scouting è fondamentale, chiaro che questo pacchetto sia già implementato in società. E’ un primo passo. Mai come quest’anno ci dobbiamo fidare, nel senso che ora sappiamo quale sia l’indirizzo della Lazio suo mercato. Poi c’è la bravura della società nel muoversi nelle trattative e nello scegliere i profili»