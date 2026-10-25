Lazio Parma, magnifica vittoria per i ragazzi di Gattuso! I voti dei quotidiani sportivi – Lazio News 24

Lazio Parma, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Gennaro Gattuso

Un successo sofferto, ma di enorme importanza per la compagine capitolina, che conquista l’intera posta in palio superando gli avversari di misura al termine di novanta minuti intensi ed emozionanti. La Lazio ha sconfitto il Parma con il punteggio di 2-1 sul rettangolo verde dello stadio Olimpico, al termine di una sfida ricca di occasioni da rete.

La formazione guidata da Gennaro Gattuso ha costruito numerose opportunità nel corso della prima frazione di gioco, trovando il doppio vantaggio nella ripresa, ma rischiando grosso nel finale per via del tentativo di rimonta degli ospiti, guidati in panchina con determinazione, prima di resistere fino al triplice fischio.

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Il doppio vantaggio della Lazio e la reazione del Parma con Lontani

Dopo aver dominato gran parte del match e sprecato diverse palle gol con Zaccagni, Dele-Bashiru, Frattesi e Tavares senza riuscire a chiudere definitivamente la contesa, i padroni di casa hanno sbloccato il parziale grazie alla rete di Taylor e all’autogol sfortunato di Diego Carlos.

Quando la gara sembrava ormai saldamente in mano ai biancocelesti sul campo, il finale ha riservato brividi intensi: nel recupero si è reso protagonista Lontani, che al 91‘ minuto ha sfiorato l’incrocio dei pali con un pregevole tiro a giro prima di trovare il gol del 2-1 al 95‘ minuto grazie a un cross dalla sinistra che ha sorpreso il portiere Mandas, fissando il punteggio definitivo.

Corriere dello Sport

Mandas 6,5; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5, Leite (1′ st) 6, Tavares 7, Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5, Dele-Bashiru (26′ st) 6,5, Isaksen 7, Lazzari (32′ st) sv, Noslin 7, Zaccagni 7, Pedraza (32′ st) sv

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Gazzetta dello Sport

Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5, Leite 6, Tavares 6,5, Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 7,5, Dele-Bashiru 6, Isaksen 7, Lazzari 6, Noslin 6,5, Zaccagni 6,5, Pedraza 6

Tuttosport

Mandas 6,5; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (1′ st Leite 6), Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7,5 (26′ st Dele-Bashiru 6,5); Isaksen 7 (32′ st Lazzari ng), Noslin 6,5, Zaccagni 7 (32′ st Pedraza ng).