Lazio Parma, la carica di Valeri: «Per me è la partita più importante ed emozionante della stagione»

Lazio Parma, il calciatore emiliano tifoso biancoceleste rilascia a riguardo alcune dichiarazioni a pochi giorni dalla sfida

Ai microfoni di Sky Sport in prossimità della partita di lunedì sera contro la Lazio, ha parlato Valeri del Parma il quale da tifoso biancoceleste rilascia a riguardo queste considerazioni

PAROLE – La partita che si gioca all’Olimpico con la Lazio per me è la più emozionante dell’anno. Non ho mai nascosto la mia fede calcistica. Sarà una gara emozionante, ripeto, proprio nello stadio dove sono cresciuto e dove andavo a tifare coi miei genitori da bambino. Tra la fede e il professionismo però c’è una bella differenza