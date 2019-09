Lazio-Parma, solo 5000 biglietti venduti: ora bisogna riconquistare i tifosi

Sono solo 5000 i biglietti venduti per il match tra Lazio e Parma

Da Ferrara a Roma: il passo non è così lunga. Domenica scorsa in trasferta erano ben 1500 i tifosi biancocelesti che hanno seguito la squadra, stasera all’Olimpico sono stati venduti invece appena 5000 tagliandi. Un numero molto basso, che se sommato ai 20mila abbonati, non permetterà di superare neanche 30mila presenze. La delusione è tanta dopo i due ko consecutivi e le statistiche non aiutano la squadra di Inzaghi. Come riporta Il Corriere dello Sport, da 5 partite la Lazio non vince in casa: esclusa la finale di Coppa Italia che formalmente si è giocata in trasferta, i biancocelesti non sono andati oltre ai pareggi con Sassuolo, Bologna e Roma, e le due sconfitte con Chievo e Atalanta. C’è bisogno di un cambio di rotta il prima possibile.