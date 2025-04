Lazio Parma, dove vedere il match dell’Olimpico in tv e streaming

Condividi via email

Lazio Parma, alla vigilia della partita contro la formazione ducale ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviata la sfida contro il Genoa, la Lazio è pronta per il prossimo match questa volta interno di campionato contro il Parma di Chivu.

Il match dell’Olimpico sarà trasmesso lunedì sera alle 20.45 e sarà visibile in tv e streaming su Dazn ma anche su Sky Sport e Sky go ma non perdete l’appuntamento su Lazionews24