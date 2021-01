Lazio Parma, le pagelle dei quotidiani: Parolo essenziale, finalmente Muriqi

Le pagelle dei principali quotidiani sportivi dopo la vittoria della Lazio sul Parma: Parolo essenziale per la squadra, prima rete di Muriqi

La Lazio centra l’obiettivo dei quarti di finale, battendo il Parma di D’Aversa. Una formazione del tutto inedita per questa competizione che ha visto come terminali offensivi Pereira e Muriqi, entrambi protagonisti di buone prestazioni. Menzione particolare anche per Parolo, ancora una volta risorsa essenziale per Inzaghi, anche nelle vesti di difensore. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi:

IL CORRIERE DELLO SPORT – LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Parolo 7 (47′ st Vavro sv), Hoedt 6, Acerbi 6,5; Lazzari 6 (26′ st Marusic 5,5), Milinkovic 6 (14′ st Patric 5), Escalante 6, Akpa Akpro 6, Fares 6 (26′ st Lulic 7); Pereira 7,5 (14′ st Correa 6), Muriqi 6,5; Inzaghi 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Parolo 7 (47′ st Vavro sv), Hoedt 6, Acerbi 6,5; Lazzari 6 (26′ st Marusic 6), Milinkovic 6 (14′ st Patric 6), Escalante 6, Akpa Akpro 6.5, Fares 5 (26′ st Lulic 6); Pereira 6,5 (14′ st Correa 6), Muriqi 6,5; Inzaghi 6,5.

IL MESSAGGERO – LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Parolo 7 (47′ st Vavro ng), Hoedt 6,5, Acerbi 6,5; Lazzari 6,5 (26′ st Marusic 6), Milinkovic 6,5 (14′ st Patric 6), Escalante 6, Akpa Akpro 6.5, Fares 6 (26′ st Lulic 6); Pereira 6,5 (14′ st Correa 6), Muriqi 7; Inzaghi 6,5.