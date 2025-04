Lazio Parma, il comunicato ufficiale dei ducali sulla seduta svolta quest’oggi in vista del match all’Olimpico

Lazio Parma è alle porte e gli ospiti preparano una seduta ad hoc per la sfida di Serie A: il comunicato sull’allenamento di oggi

La prossima sfida che ci offrirà la nostra amata Serie A con i biancocelesti come protagonisti è fissata per lunedì sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Qui si svolgerà Lazio Parma, match che potrebbe stabilire, almeno in parte, se la squadra di Baroni è matura a sufficienza per giocarsi la Champions League. Nel frattempo i biancoscudati si preparano per il match, ecco il comunicato della società sulla seduta odierna:

«Collecchio, 25 aprile 2025 – Gialloblu in campo questa mattina per preparare la partita contro la Lazio, in programma lunedì 28 aprile (ore 20:45).Al Mutti Training Center di Collecchio, sul campo 1, la squadra ha svolto attivazione fisica, lavoro di forza e trasformazione in campo, esercitazione tecnica per reparti, esercitazione tattica per la fase di possesso palla e una partita a campo ridotto. Il programma di allenamento prevede una seduta al mattino nella giornata di sabato 26 aprile».