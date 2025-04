Lazio Parma, il club informa i tifosi riguardo la variazione per i parcheggi in vista di domani: il comunicato

Lazio Parma, in occasione della partita di domani contro gli emiliani il club rende noto un comunicato riguardo la disposizione dei parcheggi

COMUNICATO – La S.S. Lazio in relazione ai disagi dovuti ai lavori per gli Internazionali di tennis, comunica che in occasione di Lazio-Parma in programma lunedi 28 aprile alle ore 20:45, i possessori dei pass parcheggio di Viale delle Olimpiadi (B1 e B2) potranno usufruire in alternativa dei parcheggi in via Salvatore Contarini vicino allo stadio dei marmi fino ad esaurimento posti