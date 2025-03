Lazio Parma, Chivu perde un titolare per la sfida

Condividi via email

Lazio Parma, il tecnico romeno deve fare a meno di un titolare per la sfida dell’Olimpico contro i biancocelesti: ecco di chi si tratta

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, archiviata la sosta per la Nazionale, la serie A torna in auge con la Lazio chiamata a dare un segnale forte contro il Torino, dopo la figuraccia con il Bologna prima della pausa.

Il club biancoceleste guarda anche ai match che mancano, compreso anche l’incrocio interno contro il Parma di Chivu. Lo stesso tecnico romeno deve fare i conti con una tegola importante visto che dovrà fare a meno per un mese abbondante e quindi anche per la sfida con le aquile di Mihaila, come conferma il club emiliano nel seguente comunicato

COMUNICATO UFFICIALE – Lo staff medico del Parma Calcio comunica che, a seguito degli esami strumentali, Valentin Mihaila ha evidenziato una lesione muscolare di alto grado alla coscia destra