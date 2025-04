La società gialloblù ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha reso note quelle che sono state le modalità dell’allenamento di oggi

Di seguito il report dell’allenamento del Parma in vista della Lazio.

IL COMUNICATO – Gialloblu in campo questa mattina per preparare la partita contro la Lazio, in programma lunedì 28 aprile (ore 20:45). Al Mutti Training Center di Collecchio, sul campo 1, la squadra ha svolto attivazione fisica, lavoro di forza e trasformazione in campo, esercitazione tecnica per reparti, esercitazione tattica per la fase di possesso palla e una partita a campo ridotto. Il programma di allenamento prevede una seduta al mattino nella giornata di sabato 26 aprile.