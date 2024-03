Lazio, parla il primo allenatore di Isaksen: «Gustav è un vincente. Verrà fuori e…». Le parole del tecnico

Di seguito l’intervista rilasciata da Kenneth Andersen ai microfoni del Corriere della Sera, primo allenatore di Gustav Isaksen, ora giocatore della Lazio. Ecco cosa ha raccontato il tecnico.

PAROLE– «Abbiamo lavorato insieme per due stagioni e siamo rimasti in contatto. Si vedeva che era forte, ma non aveva mai il passo più lungo della gamba. Avrebbe potuto lasciare prima il Midtjylland, ma ha voluto aspettare di essere pronto. Gustav è un vincente. Verrà fuori e secondo me arriverà il momento in cui lascerà la Lazio per un club superiore».