Lazio, Paradiso: «Luis alberto miglior centrocampista in Serie A»

Tommaso Paradiso parla, in una diretta Instagram, dei suoi giocatori preferiti, elogiando alcuni calciatori attualmente alla Lazio

Attraverso il suo profilo Instagram, durante una diretta, il cantante e noto tifoso laziale Tommaso Paradiso non ha potuto esimersi dal parlare della ‘sua’ Lazio e dei suoi calciatori biancocelesti preferiti:

«Calciatore preferito? Attualmente ce ne sono tanti, anche nella storia della Lazio sono troppi che mi piacciono. In questa stagione sono pazzo di tutti, mi fa impazzire per certi versi Immobile, senza di lui non saremmo stati lì. Anche senza le giocate di Luis Alberto, che secondo me è il centrocampista più forte della Serie A, e quest’anno lo ha dimostrato. Milinkovic fa troppo la differenza, quando non c’è si sente tanto la sua mancanza, come Acerbi in difesa».