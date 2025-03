Lazio, tris al Panionios e semifinale della Coppa delle...

Condividi via email

La Lazio ospitava il Panionios in occasione del ritorno della semifinale di Coppa delle Coppe

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria all’Olimpico.

IL RICORDO DEL CLUB– Tre gol per volare in semifinale. La Lazio ospita il Panionios in occasione del ritorno della semifinale di Coppa delle Coppe.

Dopo lo 0-4 della gara di andata, i biancocelesti, con un largo turnover, blindano la qualificazione con altri tre gol, firmati nella ripresa da Nedved, Stankovic e De La Pena.

Così la Lazio: Ballotta, Lombardo, Nesta, Mihajlovic (71` Crovari), Lombardi, Gottardi, Baronio, Fernando Couto, Nedved, Stankovic, De La Peña. All. Eriksson