Lazio, Palmaroli (Le migliori frasi di Osho): «Oggi sarò in Nord, pensando a Gabbo»

Federico Palmaroli, creatore della pagina «Le migliori frasi di Osho» è tifoso della Lazio ed ha detto la sua sul derby di oggi

Ormai è un vero e proprio fenomeno dei social, Federico Palmaroli. Il suo nome, così, forse non vi dirà molto, perchè la popolarità l’ha raggiunta con la pagina Facebook «Le migliori frasi di Osho», in cui correda le immagini del maestro spirituale ad improbabili citazioni. Oltre a far parlare il mistico indiano, Federico è anche un grande tifoso della Lazio, come ha raccontato lui stesso a Il Tempo:

«La mia lazialità nasce tramandata da padre in figlio. Parodie? L’unico su cui ho fatto vignette è Lotito. Il primo derby della mia vita è stato quello del 1989 con gol di Di Canio. Tornerò oggi in Nord dopo tanti anni, lo farò pensando a Gabbo».