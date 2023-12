Lazio, pagellone 2023: Rovella, rimandato al nuovo anno. Il voto dell’annata del centrocampista arrivato in estate

Arrivato in un giorno caldo di fine estate, in casa Lazio, le aspettative su Nicolò Rovella erano e sono ancora altissime.

I tifosi si aspettano tanto da lui, viste le qualità espresse in passato e la vicinanza all’idee calcistiche di Maurizio Sarri. 3 mesi in biancoceleste, che però non lo hanno elevato come il ragazzo meriterebbe. Rimandato al 2024. Voto? 6