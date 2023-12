Lazio, Pagellone del 2023: Pedro: la sempreverde colonna spagnola alle prese con la concorrenza

Il 2023 è stato un ottimo anno per Pedro, tra gol-assist e prestazioni da incorniciare ed uno sguardo ai giovani della Lazio

Andiamo avanti in questa notte che ci accompagna al nuovo anno con le nostre pagelle del 2023 della Lazio. Ora, è arrivato il momento del veterano pluripremiata del club: Pedro, vale a dire l’uomo di maggiore esperienza (e con più titoli in bacheca) per la squadra di Sarri

Alla soglia dei 37 anni lo spagnolo continua a inanellare ottime prestazioni, rendendosi sempre un asso utile per il tridente di Sarri. Diminuisce il contributo in materia di gol e assist, sale però la sua caratura nel ruolo di uomo spogliatoio. Specialmente nei confronti dei più giovani (vedi Isaksen e Zaccagni) che match dopo match gli stanno soffiando il posto da titolare. Voto? 7-.