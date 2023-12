Lazio, pagellone 2023: Immobile, la luce biancoceleste anche nei momenti bui. Il voto dell’anno del capitano

Sinonimo di lazialità, di Lazio, di amore, sicuramente Ciro Immobile resta e rimane uno dei punti fermi per ogni tifoso biancoceleste anche in questo 2023.

13 gol, non la sua migliore annata, ma comunque il migliore a livello realizzativo nei biancocelesti. Sirene arabe rimandate indietro e tanto cuore ed amore per i colori laziali. Il suo peso si sente, anche quando le partite non sono quelle giuste, ma rimane comunque decisivo. Voto al 2023 del capitano? 7+. Icona