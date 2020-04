Lazio, Paganini: «Rinnovo Immobile? Sarà una trattativa tirata….»

Lazio, le parole di Paolo Paganini in merito alla trattativa che sta conducendo la società per il rinnovo di Immobile

Il giornalista di Rai Sport, ed esperto di mercato, Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di CalcioNews24 e ha parlato anche del rinnovo di Immobile. Ecco le sue parole.

«Penso che la strada tracciata ci porterà ad un mercato aperto dall’estate all’inverno, questo per agevolare i trasferimenti e trovare altre formule, ad esempio prestiti e scambi. Il mercato della Serie A andrà a seguire quello degli altri grandi campionati europei, con un netto crollo delle quotazioni dei calciatori. Entrando nel dettaglio delle singole realtà: per me Cristiano Ronaldo è destinato a rimanere ancora un’altra stagione alla Juventus. Diversa la questione in casa Milan con Ibrahimovic, credo che sia veramente difficile che alla fine rinnoverà con il Milan. La situazione di Immobile è un po’ diversa, perché è un giocatore simbolo per la Lazio. Ci sarà una trattativa tirata per il rinnovo, che secondo me non arriverà alle cifre che vorrà lui, ma alla fine firmerà».