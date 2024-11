Lazio, Pack tre partite: tutte le novità sul mini abbonamento. Il comunicato

Lazio comunica l’apertura della vendita di un PACK 3 PARTITE. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– La S.S. Lazio comunica l’apertura della vendita di un PACK 3 PARTITE. La vendita inizierà terminerà all ore 23:59 di martedi 3 dicembre.

PACK 3 PARTITE

La S.S. Lazio comunica la vendita di un mini abbonamento denominato PACK 3 PARTITE che contiene le seguenti gare: LAZIO-NAPOLI (Ottavi di Coppa Italia Frecciarossa in programma giovedì 5 dicembre alle 21:00; LAZIO-ATALANTA (18^ giornata Serie A Enilive in programma sabato 28 dicembre alle 20:45); LAZIO-COMO (20^ giornata Serie A Enilive in programma venerdì 10 gennaio alle 20:45).

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO