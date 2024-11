Lazio, pack 3 partite: ultimi giorni per sfruttare la promozione

Lazio, mini abbonamento per la gare con Napoli, Atalanta e Como ancora in vendita. Super promozione per i tifosi

Ultimi giorni per acquistare il pack 3 partite, fino alle ore 23:59 di martedì 3 dicembre è attiva la promozione. il mini abbonamento che comprende le gare casalinghe della Lazio con Napoli, Atalanta e Como. La prima in Coppa Italia e le restanti in Serie A. Due big match compresi in questo pacchetto ad hoc per i tifosi.

Questi i prezzi dei vari settori: