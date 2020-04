Lazio, sono passati 8 anni da quel maledetto 12 aprile in cui Mirko Fersini perse la vita dopo un incidente stradale

Lo ricorderemo tutti così con quel sorriso stampato in volto impresso nelle nostre menti. 8 anni fa ci lasciava Mirko Fersini a causa di un maledetto incidente stradale che lo portò via ai suoi cari in un giorno di aprile.

La Lazio non lo hai dimenticato e a lui ha intitolato il campo di Formello.