Lazio, Orsini: «Sono una squadra molto grintosa e di cuore»

Il giornalista Stefano Orsini ha commentato la vittoria di ieri della Lazio ai danni del Torino

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Orsini ha parlato della Lazio e della vittoria in rimonta nella partita di ieri contro il Torino.

«Non è un caso che la Lazio vinca così le partite, ribaltandole. Questa è una squadra con grande testa e grande cuore. Il Torino di ieri non è una super squadra, ma è comunque una compagine che si chiude e difficile da scardinare. Complimenti ai biancocelesti e ai suoi interpreti. Ieri la differenza la fanno Lukaku e Parolo, che non sono titolari. Parolo è un vecchio diesel che poi parte, per me è uno dei migliori acquisti degli ultimi anni. Scudetto? La Juventus è un’armata pazzesca, è una squadra europea e quindi. Però la Lazio sta vivendo un momento unico».