Lazio, Orsi saluta Luis Alberto: «Ci hai fatto entusiasmare, arrabbiare, ma….» Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Sull’addio di Luis Alberto alla Lazio si è espresso anche l’ex giocatore, Nando Orsi, ai microfoni di Radio Radio.

«Ci hai fatto ridere tantissimo, entusiasmare quando stavi in campo così come ci hai fatto piangere e arrabbiare fuori dal campo. Io non proverò nessun rimpianto quello che doveva dare ha dato. Secondo me non ha capito bene dove stava, è stato un giocatore della Lazio, non uno che lascerà un’impronta. Non lascerà un grandissimo ricordo proprio per le sue dichiarazioni fuori dal campo»