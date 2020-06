Lazio Fiorentina, Orsi: «Il rigore poteva esserci. Ecco perchè il Var non è intervenuto»

Lazio, l’ex portiere dei biancocelesti, Fernando Orsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per commentare il match contro la Fiorentina

Nell’ultimo turno di Serie A, la Lazio ha battuto 2-1 la Fiorentina, ma non senza polemiche. Infatti, dopo due giorni, ancora si discute sul rigore concesso dall’arbitro Fabbri ai biancocelesti.

Fernando Orsi, ai microfoni di Radio Radio ha voluto dire la sua: «La squadra di Inzaghi forse non meritava la vittoria contro i viola, ma l’arbitro non ha deciso la partita con le sue decisioni. Il rigore fischiato poteva esserci, e il VAR non è intervenuto perché non c’è stato chiaro errore».