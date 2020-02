Lazio, Orsi: «I biancocelesti sono maturi»

L’ex portiere della Lazio ha detto la sua riguardo il percorso biancoceleste in campionato, sempre più avvincente

Nando Orsi è stato dentro l’ambiente Lazio sia come giocatore, sia come allenatore in seconda e sa benissimo che la squadra di Inzaghi sta meritando quella posizione in classifica.

L’ex portiere ha voluto raccontare il suo parere riguardo l’andamento della Serie A, parlando così ai microfoni di Radio24: «La Juve ha Ronaldo, l’Inter ha questo carattere, questa forza che gli ha conferito il suo allenatore, la Lazio non ha le coppe e son 3 anni che gioca insieme, è una squadra matura. I biancocelesti forse sono quelli che potrebbero essere più tranquilli tra le tre compagini».