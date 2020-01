Lazio, Orsi: «Il Napoli dovrà essere concentrato. Biancocelesti con certezze tecniche e mentali»

Lazio, le parole dell’ex portiere biancoceleste Nando Orsi in merito al match di questa sera tra la squadra di Inzaghi e il Napoli

Sarà una sfida importante quella di questa sera per il Napoli e per la Lazio. Alle 20:45 al San Paolo le due squadre si giocheranno infatti i quarti di finale di Coppa Italia. L’ex biancoceleste Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua in merito.

«Il Napoli è depresso, ma ora ci sono le partite; e quando ci sono le partite, la depressione va messa da parte. Specie quando sei atteso da un match importante come quello di stasera contro la Lazio: se lo vinci, guadagni autostima. Serve la maggior concentrazione possibile. Al Napoli è mancato questo. Alle prime difficoltà si abbatte. La Lazio è un collettivo, un gruppo coeso e che può giocare bene sia palla a terra che sfruttando i cross o i lanci lunghi. In questo momento la squadra di Inzaghi ha certezze tecniche e mentali che la rendono difficile da affrontare per chiunque».