Lazio, Orfei: «Addio Savic? Da tifoso sono molto dispiaciuto» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ospite negli studi di Sportitalia, Giovanni Orfei ha commentato l’addio di Milinkovic Savic alla Lazio per poi esprimere il suo pensiero su Sarri.

SAVIC– Chiaro che da tifoso dispiace, così come è oggettivamente difficile trovare un sostituto. Però capisco anche il club che può fare una importante operazione: 40 milioni per un giocatore in scadenza sono un capolavoro. Questa cifra potrà poi essere reinvestita nel mercato. Sono sicuro che la società accontenterà Sarri. Del resto quei 3-4 giocatori importanti servono, anzitutto per l’attacco perché Immobile ha bisogno di un cambio, non può sobbarcarsi tutto lui. E poi appunto un centrocampista in sostituzione di Milinkovic-Savic. Mentre in difesa, per quanto riguarda i centrali e l fasce, direi che è ok.

SARRI– Sarri era già un grande allenatore, direi uguale ad oggi. Quando ho finito di giocare mi sono fermato a vivere a Verona e ho iniziato ad allenare le giovanili di Hellas e Chievo: ho sempre utilizzato i suoi principi. Sono proprio contento che stia facendo molto bene alla Lazio. Al Napoli aveva più cambi: aveva 16-17 giocatori titolari, mentre alla Lazio non più di 13-14. Questo fattore è contato molto rispetto a quando allenava il Napoli. Anche per questo, riprendendo il discorso di prima, sarà fondamentale che Lotito porti dei nuovi innesti