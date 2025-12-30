Lazio, ore di attesa per Maurizio Sarri. Quando rientrerà l'allenatore biancoceleste? Il punto - Lazio News 24

Lazio, ore di apprensione per Sarri: intervento riuscito e rientro vicino. La situazione attuale

Non c’è pace in casa Lazio. Oltre alle polemiche legate agli episodi arbitrali che stanno minando la regolarità del campionato, la società biancoceleste deve fare i conti con le condizioni di salute del suo tecnico. Nella giornata di ieri, infatti, Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA presso il Policlinico Tor Vergata, resosi necessario a seguito di una fibrillazione atriale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le dimissioni di Sarri sono previste per oggi, a patto che i medici confermino il piano clinico post-operatorio. La Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha voluto rassicurare l’ambiente: il mister riprenderà regolarmente la guida della squadra nei prossimi giorni. Sebbene non sia stata ancora fissata la data esatta del ritorno a Formello, il desiderio di Sarri è quello di limitare il riposo a sole quarantotto ore. Considerando che giovedì la Lazio godrà di un giorno di riposo, è molto probabile che il “Comandante” torni sul campo venerdì per dirigere l’allenamento, garantendo così la sua presenza in panchina per il big match di domenica contro il Napoli.

L’operazione non è stata un fulmine a ciel sereno, ma era in programma da tempo. In diverse occasioni, infatti, Sarri era apparso visibilmente spossato al termine delle partite, rinunciando talvolta agli impegni con radio e TV. Già a luglio il tecnico della Lazio si era recato a Villa Mafalda per un controllo dopo un piccolo malore, dimostrando però il suo immenso attaccamento alla causa presentandosi in campo poche ore dopo. Nel frattempo, la seduta d’allenamento della Lazio è stata gestita dal vice Ianni e dallo staff tecnico composto da Pasqui, Nenci, Viotti, Losi e Ranzato, in attesa del ritorno del loro leader.