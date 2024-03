Lazio, è l’ora di Mandas: toccherà a lui difendere i pali per le prossime gare. Nel mirino la partita di sabato contro il Frosinone

Come riporta Il Corriere dello Sport, con Provedel infortunato toccherà a Mandas difendere i pali della Lazio. In patria hanno una grande considerazione del portiere soprannominato il Donnarumma greco. Arrivato in estate dall’OFI Creta per un milione e il 10% sulla rivendita, il ragazzo si è fatto largo con lavoro e dedizione superando nelle gerarchie un veterano come Sepe.

Ora per il portiere c’è nel mirino c’è la partita di sabato con il Frosinone, ma soprattutto il derby di ritorno in campionato e la doppia sfida alla Juve (Serie A e semifinale d’andata di Coppa).