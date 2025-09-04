Lazio, operazione in vista: il colpo di mercato può arrivare già a gennaio! I dettagli

Lazio, operazione in vista per i biancocelesti: il colpo di mercato può arrivare già a gennaio! Tutti i dettagli

Il calciomercato della Lazio potrebbe vivere un momento decisivo già nelle prossime settimane. Come riportato da Il Messaggero, la società biancoceleste è in attesa del verdetto della nuova Commissione indipendente che sta valutando la possibilità di sbloccare il mercato del club. In caso di esito favorevole, uno dei nomi più suggestivi in entrata potrebbe essere quello di Lorenzo Insigne.

L’ex capitano del Napoli, attualmente in forza al Toronto FC in MLS, ha manifestato da tempo la volontà di tornare in Italia. La Lazio, dal canto suo, segue con attenzione l’evolversi della situazione regolamentare per capire se sarà possibile procedere con un’operazione di peso in vista del mercato di gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni, se la Commissione dovesse concedere lo sblocco totale del mercato, Insigne potrebbe addirittura essere tesserato già nel mese di dicembre, permettendogli di aggregarsi alla squadra con qualche settimana di anticipo rispetto all’apertura ufficiale della sessione invernale. In alternativa, se il verdetto dovesse limitarsi a un sblocco parziale, l’arrivo dell’attaccante napoletano sarebbe comunque possibile, ma soltanto a partire dal 2 gennaio, e solo a condizione che venga liberato un ingaggio di pari entità nel roster attuale.

Il calciomercato della Lazio, dunque, ruota attorno a due elementi chiave: la decisione della Commissione e la gestione del monte ingaggi. La società sta lavorando in silenzio per farsi trovare pronta a ogni scenario, valutando anche eventuali uscite che potrebbero favorire l’ingresso di nuovi elementi di esperienza e qualità.

L’eventuale arrivo di Insigne rappresenterebbe un colpo importante per il progetto tecnico di Igor Tudor, che avrebbe a disposizione un giocatore capace di dare fantasia, imprevedibilità e leadership al reparto offensivo. Non solo: l’operazione potrebbe anche ravvivare l’entusiasmo dell’ambiente biancoceleste, in un momento in cui la squadra è chiamata a rispondere sul campo dopo un inizio di stagione altalenante.

In attesa di certezze, il calciomercato Lazio resta in fermento. L’ipotesi Insigne è concreta, ma legata a incastri burocratici e finanziari. La dirigenza spera in una svolta positiva già nei prossimi giorni per iniziare a pianificare con decisione le prossime mosse.